«Монако» в меньшинстве обыграл «ПСЖ» в 14-м туре Лиги 1. Головин отдал пас на победный гол

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл хавбек хозяев поля Такуми Минамино на 69-й минуте. Японцу ассистировал полузащитник Александр Головин. Защитник и капитан «Монако» Тило Керер получил красную карточку на 80-й минуте.

После 14 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 23 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом» (5 декабря), а «ПСЖ» — с «Ренном» (6 декабря).