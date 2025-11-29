Скидки
Главная Футбол Новости

Монако — ПСЖ, результат матча 29 ноября 2025, счет 1:0, 14-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» в меньшинстве обыграл «ПСЖ» в 14-м туре Лиги 1. Головин отдал пас на победный гол
Комментарии

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

Счёт в матче открыл хавбек хозяев поля Такуми Минамино на 69-й минуте. Японцу ассистировал полузащитник Александр Головин. Защитник и капитан «Монако» Тило Керер получил красную карточку на 80-й минуте.

После 14 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 23 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом» (5 декабря), а «ПСЖ» — с «Ренном» (6 декабря).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Новости. Футбол
