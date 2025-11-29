«Это недопустимо». Арбитр Федотов высказался об удалении Талалаева в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на решение главного судьи матча 17-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком» Кирилла Левникова показать красную карточку главному тренеру балтийцев Андрею Талалаеву.

«По повторам мы видим, что сначала Талалаев шёл к первому ассистенту, что-то высказывал, поднимал куртку. А дальше, главное – Талалаев рукой ударил об руку. По сути, на языке жестов – он арбитра послал и послал в далёкое эротическое путешествие. Но для разбирательств на КДК нужны будут другие повторы, будут смотреть записи в протоколе.

Скорее всего, удалить его решил Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать калёным железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы.

И ещё: судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман. В департаменте верят в добро – не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.