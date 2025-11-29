Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Балтика — Спартак, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:0, 17-й тур РПЛ — 2025/2026

«Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ
Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

Единственный мяч в матче забил на 60-й минуте полузащитник хозяев Николай Титков. В первом тайме были удалены нападающий «Балтики» Ираклий Манелов за жёсткий подкат против Руслана Литвинова, а также главный тренер калининградцев Андрей Талалаев за споры с арбитром.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
