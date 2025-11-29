Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил на 60-й минуте полузащитник хозяев Николай Титков. В первом тайме были удалены нападающий «Балтики» Ираклий Манелов за жёсткий подкат против Руслана Литвинова, а также главный тренер калининградцев Андрей Талалаев за споры с арбитром.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».