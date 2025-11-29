Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Один из самых безумных матчей». Игрок «Манчестер Сити» Фоден — об игре с «Лидсом»

«Один из самых безумных матчей». Игрок «Манчестер Сити» Фоден — об игре с «Лидсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился впечатлениями от победы своей команды над «Лидс Юнайтед» (3:2) в 12-м туре английской Премьер-лиги. Футболист в этой игре оформил дубль.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Фоден – 1'     2:0 Гвардиол – 25'     2:1 Калверт-Льюин – 49'     2:2 Нмеча – 68'     3:2 Фоден – 90+1'    

«Это был один из самых безумных матчей. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию. Во втором тайме они изменили схему, и мы не смогли перестроиться. Это был разочаровывающий тайм. В перерыве тренер собрал нас, и мы адаптировались к их схеме. У нас было несколько небольших моментов, и наконец-то я смог найти немного свободного пространства и пробить в нижнюю часть ворот. Нам ещё есть что улучшить. Мы довольны результатом.

Борьба за титул никогда не бывает простой. Всегда случаются взлёты и падения, периоды, когда кажется, что не можешь разогнаться, и у нас такое было. Вера и единение проявились в конце. Надеюсь, мы сможем двигаться и дальше в подобном ключе. Но никогда не знаешь, что будет дальше.

Сегодня я очень сильно хотел играть и доказать себе, что я всё ещё могу забивать голы. Я упустил несколько моментов в матче с «Ньюкаслом» и хотел исправиться», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».

Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» одержать победу над «Лидс Юнайтед» в АПЛ
