«Один из самых безумных матчей». Игрок «Манчестер Сити» Фоден — об игре с «Лидсом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился впечатлениями от победы своей команды над «Лидс Юнайтед» (3:2) в 12-м туре английской Премьер-лиги. Футболист в этой игре оформил дубль.

«Это был один из самых безумных матчей. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию. Во втором тайме они изменили схему, и мы не смогли перестроиться. Это был разочаровывающий тайм. В перерыве тренер собрал нас, и мы адаптировались к их схеме. У нас было несколько небольших моментов, и наконец-то я смог найти немного свободного пространства и пробить в нижнюю часть ворот. Нам ещё есть что улучшить. Мы довольны результатом.

Борьба за титул никогда не бывает простой. Всегда случаются взлёты и падения, периоды, когда кажется, что не можешь разогнаться, и у нас такое было. Вера и единение проявились в конце. Надеюсь, мы сможем двигаться и дальше в подобном ключе. Но никогда не знаешь, что будет дальше.

Сегодня я очень сильно хотел играть и доказать себе, что я всё ещё могу забивать голы. Я упустил несколько моментов в матче с «Ньюкаслом» и хотел исправиться», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».