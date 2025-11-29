Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Шабаб, результат матча 29 ноября 2025, счет 4:1, 1/4 финала Кубка Короля 2025/2026

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Шабаб» в матче Кубка Короля благодаря хет-трику Бензема
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 4:1.

Кубок Короля . 1/4 финала
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
4 : 1
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Хамдалла – 14'     1:1 Думбия – 20'     2:1 Бензема – 30'     3:1 Бензема – 84'     4:1 Бензема – 87'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Абдерразак Хамдалла на 14-й минуте. На 20-й минуте полузащитник «Аль-Иттихада» Махамаду Думбия сравнял счёт, а через 10 минут экс-нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вывел хозяев вперёд. Во втором тайме Бензема оформил хет-трик, отличившись на 84-й и 87-й минутах.

В предыдущем раунде турнира «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» со счётом 2:1, а клуб «Аль-Шабаб» выбил из турнира «Аль-Зульфи» (1:0).

Календарь матчей Кубка Короля сезона-2025/202
Турнирная сетка Кубка Короля сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фатех» в матче Кубка Короля, Малком забил гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android