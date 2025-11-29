«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Шабаб» в матче Кубка Короля благодаря хет-трику Бензема
Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 4:1.
Кубок Короля . 1/4 финала
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
4 : 1
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Хамдалла – 14' 1:1 Думбия – 20' 2:1 Бензема – 30' 3:1 Бензема – 84' 4:1 Бензема – 87'
Счёт в матче открыл нападающий гостей Абдерразак Хамдалла на 14-й минуте. На 20-й минуте полузащитник «Аль-Иттихада» Махамаду Думбия сравнял счёт, а через 10 минут экс-нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вывел хозяев вперёд. Во втором тайме Бензема оформил хет-трик, отличившись на 84-й и 87-й минутах.
В предыдущем раунде турнира «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» со счётом 2:1, а клуб «Аль-Шабаб» выбил из турнира «Аль-Зульфи» (1:0).
Комментарии
