Видео: Бевеев выбил мяч после удара Жедсона по пустым воротам в игре «Балтика» — «Спартак»

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш нанёс удар по пустым воротам, но защитник «Балтики» Мингиян Бевеев не позволил мячу оказаться в воротах. После этого на 60-й минуте футболист хозяев поля Николай Титков открыл счёт в матче.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

После 16 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 29 очков и занимает пятое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» со счётом 0:0, а «Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА со счётом 1:0.