Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 29 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 29 ноября, состоялись три матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 17-го тура РПЛ на 29 ноября:

«Акрон» — «Пари НН» — 1:2;

ЦСКА — «Оренбург» — 2:0;

«Балтика» — «Спартак» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский ЦСКА, набравший 36 очков после 17 туров. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).