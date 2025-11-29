Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 29 ноября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 29 ноября, календарь, таблица
Сегодня, 29 ноября, состоялись три матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 17-го тура РПЛ на 29 ноября:

«Акрон» — «Пари НН» — 1:2;
ЦСКА — «Оренбург» — 2:0;
«Балтика» — «Спартак» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает московский ЦСКА, набравший 36 очков после 17 туров. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
