Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тотти: у Дибалы нет характеристик для игры в роли центрального нападающего

Тотти: у Дибалы нет характеристик для игры в роли центрального нападающего
Комментарии

Бывший футболист и капитан «Ромы» Франческо Тотти оценил, способен ли игрок римлян Пауло Дибала выступать в качестве центрального нападающего.

«Сможет ли Дибала совершить рывок в своей карьере и стать таким же центральным нападающим, как я? Нет, у него нет для этого характеристик. У Дибалы нет для этого физических данных. Он способен выступать в роли атакующего полузащитника, но не в центре атаки. В футбольном плане мы с ним разные, если не считать технику», — сказал Тотти в интервью для DAZN.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Дибала травмировался, исполняя пенальти в матче «Милан» — «Рома», Гасперини подтвердил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android