Тотти: у Дибалы нет характеристик для игры в роли центрального нападающего

Бывший футболист и капитан «Ромы» Франческо Тотти оценил, способен ли игрок римлян Пауло Дибала выступать в качестве центрального нападающего.

«Сможет ли Дибала совершить рывок в своей карьере и стать таким же центральным нападающим, как я? Нет, у него нет для этого характеристик. У Дибалы нет для этого физических данных. Он способен выступать в роли атакующего полузащитника, но не в центре атаки. В футбольном плане мы с ним разные, если не считать технику», — сказал Тотти в интервью для DAZN.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.