«Спартак» потерпел первое поражение при Вадиме Романове в матче с «Балтикой»

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля. Тем самым красно-белые потерпели первое поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова.

Романов возглавил «Спартак» 11 ноября. С ним столичный клуб одержал победу над ЦСКА (1:0) в чемпионате России и «Локомотивом» (3:2) в Кубке страны, но не смог обыграть подопечных Андрея Талалаева, играя большую часть матча в большинстве.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.