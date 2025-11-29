Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Балтика» второй раз в сезоне обыграла «Спартак»

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Калининградская команда второй раз в сезоне обыграла московский «Спартак» в матче Мир Российской Премьер-Лиги. В первом круге на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Балтика» одержала победу со счётом 3:0.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».