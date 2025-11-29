Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Старший тренер «Балтики» Нагайцев: «Спартак» и судьи сами нас завели — спасибо им

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Калининградская команда одержала победу со счётом 1:0, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Судьи и «Спартак» сами нас завели. Можно им сказать «спасибо». В начале судейство было непонятное — в одну сторону. Поддержка у нас всегда замечательная. А одностороннее судейство завело команду и сплотило. «Спартак» и судьи сами наступили на свои грабли.

С Андреем Викторовичем обговорили, когда он уходил, в перерыве созвонились насчёт замен. Больше связь не поддерживали», — сказал Нагайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

