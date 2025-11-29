На матче «Балтика» — «Спартак» присутствовали 19 629 болельщиков

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев. Игру между командами посетили 19 629 зрителей. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Общая вместимость арены составляет 35 212 мест.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».