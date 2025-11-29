Вратарь «Балтики» Бориско высказался о победе в матче РПЛ со «Спартаком»

Вратарь «Балтики» Максим Бориско поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Очень приятные впечатление. Обыграть такой клуб… Большая команда, с историей. Тяжёлая игра была, но мы это сделали.

— Какие‑то моменты запомнились?

— В основном на стандартах у нас были моменты. И одним из них воспользовались, — заявил Бориско в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».