Вратарь «Балтики» Бориско высказался о победе в матче РПЛ со «Спартаком»
Вратарь «Балтики» Максим Бориско поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
— Очень приятные впечатление. Обыграть такой клуб… Большая команда, с историей. Тяжёлая игра была, но мы это сделали.
— Какие‑то моменты запомнились?
— В основном на стандартах у нас были моменты. И одним из них воспользовались, — заявил Бориско в эфире «Матч ТВ».
После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.
В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».
