Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Старший тренер «Балтики» Нагайцев: ощущение, что судья испугался «Спартак» в первом тайме

Старший тренер «Балтики» Нагайцев: ощущение, что судья испугался «Спартак» в первом тайме
Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал работу Кирилла Левникова в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Калининградская команда одержала победу со счётом 1:0, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Во втором тайме судейство было более-менее нормальным. В первом тайме было ощущение, что судья испугался «Спартак». Вся борьба судилась в одну сторону. Не говорю про удаление, надо смотреть, было ли оно. Но Петрова били три раза — ни одной карточки. Сауся завязали двумя руками — тоже ничего», — сказал Нагайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Балтика» тормознула «Спартак»! Команда Талалаева победила в меньшинстве!
«Балтика» тормознула «Спартак»! Команда Талалаева победила в меньшинстве!
