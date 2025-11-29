Старший тренер «Балтики» Нагайцев: ощущение, что судья испугался «Спартак» в первом тайме

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал работу Кирилла Левникова в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Калининградская команда одержала победу со счётом 1:0, проведя большую часть матча в меньшинстве.

«Во втором тайме судейство было более-менее нормальным. В первом тайме было ощущение, что судья испугался «Спартак». Вся борьба судилась в одну сторону. Не говорю про удаление, надо смотреть, было ли оно. Но Петрова били три раза — ни одной карточки. Сауся завязали двумя руками — тоже ничего», — сказал Нагайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.