Старший тренер «Балтики» Нагайцев: ощущение, что судья испугался «Спартак» в первом тайме
Поделиться
Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал работу Кирилла Левникова в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Калининградская команда одержала победу со счётом 1:0, проведя большую часть матча в меньшинстве.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Во втором тайме судейство было более-менее нормальным. В первом тайме было ощущение, что судья испугался «Спартак». Вся борьба судилась в одну сторону. Не говорю про удаление, надо смотреть, было ли оно. Но Петрова били три раза — ни одной карточки. Сауся завязали двумя руками — тоже ничего», — сказал Нагайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:15
-
22:14
-
22:14
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
21:34
-
21:14
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:41
-
20:41
-
20:39