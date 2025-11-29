«Байер» — «Боруссия» Д: Кофане отыграл один мяч на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играют «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Вельц. На данный момент счёт 2:1 в пользу дортмундцев.

На 83-й минуте Кристиан Кофане отыграл один мяч. Ранее, на 41-й минуте Аарон Ансельмино открыл счёт в матче и вывел дортмундцев вперёд. На 65-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество гостей.

После 11 туров немецкой Бундеслиги «фармацевты» набрали 23 очка и занимают третье место. «Шмели» заработали 22 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Байер» победил «Вольфсбург» со счётом 3:1, а «Боруссия» сыграла вничью со «Штутгартом» со счётом 3:3.