Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Спартака» Романов объяснил поражение от «Балтики»

И. о. главного тренера «Спартака» Романов объяснил поражение от «Балтики»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов объяснил поражение от «Балтики» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Обидное поражение, мы контролировали игру полностью от начала и до конца. Понимали, как «Балтика» будет атаковать и обороняться. Мы доминировали на протяжении всего матча. Всё, чего нам не хватило — забить гол.

Понимали, что после удаления «Балтика» будет низко сидеть, искать возможности для перехода в быстрые атаки. Мы находили моменты, создавали моменты и быстро ликвидировали атаки соперника. К сожалению, не смогли забить. Знали, что «Балтика» опасна на стандартах, но в одном моменте, к сожалению, не доиграли как нужно», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
«Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android