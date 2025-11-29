И. о. главного тренера «Спартака» Романов объяснил поражение от «Балтики»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов объяснил поражение от «Балтики» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1.

«Обидное поражение, мы контролировали игру полностью от начала и до конца. Понимали, как «Балтика» будет атаковать и обороняться. Мы доминировали на протяжении всего матча. Всё, чего нам не хватило — забить гол.

Понимали, что после удаления «Балтика» будет низко сидеть, искать возможности для перехода в быстрые атаки. Мы находили моменты, создавали моменты и быстро ликвидировали атаки соперника. К сожалению, не смогли забить. Знали, что «Балтика» опасна на стандартах, но в одном моменте, к сожалению, не доиграли как нужно», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.