Гол Нико Уильямса помог «Атлетику» Бильбао обыграть «Леванте» в 14-м туре Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Леванте» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). Адриан Кордеро Вега выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Атлетика» Роберт Наварро на третьей минуте встречи. В конце первого тайма на 44-й минуте вингер гостей Нико Уильямс увеличил преимущество своей команды в счёте.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 20 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» с девятью очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. Лидирует в чемпионате «Барселона». Каталонская команда набрала 34 очка в 14 встречах.