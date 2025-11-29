Скидки
Главная Футбол Новости

Леванте — Атлетик Б, результат матча 29 ноября 2025, счет 0:2, 14-й тур Примеры 2025/2026

Гол Нико Уильямса помог «Атлетику» Бильбао обыграть «Леванте» в 14-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Леванте» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). Адриан Кордеро Вега выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Наварро – 3'     0:2 Уильямс – 44'    

Первый гол в матче забил нападающий «Атлетика» Роберт Наварро на третьей минуте встречи. В конце первого тайма на 44-й минуте вингер гостей Нико Уильямс увеличил преимущество своей команды в счёте.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 20 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» с девятью очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. Лидирует в чемпионате «Барселона». Каталонская команда набрала 34 очка в 14 встречах.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
