Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Вадим Романов рассказал, почему «Спартак» сыграл с «Балтикой» без нападающих

Вадим Романов рассказал, почему «Спартак» сыграл с «Балтикой» без нападающих
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался об особенностях стратегии своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Сегодня вышел Литвинов в опорную зону, отсутствовал классический нападающий. Почему так решили? Довольны ли этим?
— Да, доволен. Прежде всего теми решениями, которые были. Были определённые наработки перед игрой. Понимали, что у нас Угальде пропускает матч из-за жёлтых карточек, Ливай только восстановился, Заболотный не готов играть 90 минут, поэтому было принято решение сыграть без центрального нападающего.

У нас очень хорошее взаимодействие на двух флангах. Немного их трансформировали и укрепили центр поля. Эта идея сработала. Единственное, чего не хватало — это завершающего удара. Поэтому в концовке выпустили Заболотного, чтобы он эту ситуацию как-то исправил, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

