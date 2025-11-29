Вадим Романов рассказал, почему «Спартак» сыграл с «Балтикой» без нападающих

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался об особенностях стратегии своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:1).

— Сегодня вышел Литвинов в опорную зону, отсутствовал классический нападающий. Почему так решили? Довольны ли этим?

— Да, доволен. Прежде всего теми решениями, которые были. Были определённые наработки перед игрой. Понимали, что у нас Угальде пропускает матч из-за жёлтых карточек, Ливай только восстановился, Заболотный не готов играть 90 минут, поэтому было принято решение сыграть без центрального нападающего.

У нас очень хорошее взаимодействие на двух флангах. Немного их трансформировали и укрепили центр поля. Эта идея сработала. Единственное, чего не хватало — это завершающего удара. Поэтому в концовке выпустили Заболотного, чтобы он эту ситуацию как-то исправил, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.