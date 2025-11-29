Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция

23:05 Мск
23:05 Мск
И. о. главного тренера «Спартака» Романов: уверен, Ливай Гарсия будет готов к «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о физическом состоянии нападающего команды Ливая Гарсии после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили калининградской «Балтике» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Какое состояние у Гарсии? Сможет ли он сыграть с «Динамо» в стартовом составе?
— Мы бережём здоровье футболистов и хотим, чтобы если они и выходили, то на то игровое время, на которое мы его выпускаем. День за днём Гарсия будет набирать кондиции. Я уверен, что он будет готов к «Динамо», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вадим Романов рассказал, почему «Спартак» сыграл с «Балтикой» без нападающих
