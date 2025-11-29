Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
И. о. главного тренера «Спартака» Романов: удаление «Балтики» не повлияло на игру

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос, повлияло ли удаление игрока «Балтики» Ираклия Манелова на 30-й минуте встречи на ход матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской командой. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Как удаление игрока «Балтики» повлияло на игру «Спартака» в матче?
— Удаление ни коем образом не повлияло. Как мы планировали играть, так и продолжали. Мы планировали быть на мяче и доминировать в этом матче. Удаление сказалось только на том, что соперник отошёл ниже и меньше дал нам свободных зон. Плотнее начали обороняться, тем сложнее было их вскрывать, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

