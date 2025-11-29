Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Байер — Боруссия Д, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:2, 12-й тур Бундеслиги — 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Байер» в 12-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Байер» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Ансельмино – 41'     0:2 Адейеми – 65'     1:2 Кофане – 83'    

На 41-й минуте Аарон Ансельмино открыл счёт в матче и вывел дортмундцев вперёд. На 65-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Кристиан Кофане отыграл один мяч.

После этой игры «Байер» с 23 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости

