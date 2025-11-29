Дортмундская «Боруссия» переиграла «Байер» в 12-м туре Бундеслиги

Завершился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Байер» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц.

На 41-й минуте Аарон Ансельмино открыл счёт в матче и вывел дортмундцев вперёд. На 65-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Кристиан Кофане отыграл один мяч.

После этой игры «Байер» с 23 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 25 очками располагается на третьей строчке.