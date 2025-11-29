Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: сказка Романова в «Спартаке» быстро закончилась, «Балтика» была великолепна

Червиченко: сказка Романова в «Спартаке» быстро закончилась, «Балтика» была великолепна
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» в меньшинстве обыграла столичный клуб со счётом 1:0. Бывший функционер раскритиковал работу исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Балтика» была великолепна, сейчас она заслуженно находится выше «Спартака» и в принципе наверху турнирной таблицы. Несмотря на неназначенный пенальти и удаление, «Балтика» сумела не просто отстоять, но ещё и забить и победить.

«Спартак»… Неделю назад все исходили счастливыми слюнями от нового тренера. Сказка Романова закончилась очень быстро, и матч с «Динамо» может совсем разрушить всякие иллюзии. «Спартак» играл так же, как и при Станковиче. Сначала ходили по полю, а после гола «Балтики» — вселенская суета, но без опасных моментов. Даже Заболотный не смог решить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android