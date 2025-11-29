Червиченко: сказка Романова в «Спартаке» быстро закончилась, «Балтика» была великолепна

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградская «Балтика» в меньшинстве обыграла столичный клуб со счётом 1:0. Бывший функционер раскритиковал работу исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

«Балтика» была великолепна, сейчас она заслуженно находится выше «Спартака» и в принципе наверху турнирной таблицы. Несмотря на неназначенный пенальти и удаление, «Балтика» сумела не просто отстоять, но ещё и забить и победить.

«Спартак»… Неделю назад все исходили счастливыми слюнями от нового тренера. Сказка Романова закончилась очень быстро, и матч с «Динамо» может совсем разрушить всякие иллюзии. «Спартак» играл так же, как и при Станковиче. Сначала ходили по полю, а после гола «Балтики» — вселенская суета, но без опасных моментов. Даже Заболотный не смог решить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.