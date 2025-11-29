Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Червиченко: если Талалаев хочет замахнуться на что-то великое, так себя вести нельзя

Аудио-версия:
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об удалении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Смущает, что роль городского сумасшедшего на бровке после Станковича была вакантна всего пару недель. Если Талалаев хочет замахнуться на что-то великое, так вести себя нельзя. Демонстрировать данный жест — некрасиво. У нас Эменике за то же самое получал несколько матчей дисквалификации — так будет и с Талалаевым. Без него «Балтика» может не только заканчивать этот год, но и начинать следующий. Понятно, что прёт, что много разговоров — но в какой-то момент надо успеть себя остановить. Но не он первый и не он последний», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Андрей Талалаев был удалён за излишнюю эмоциональность (неприличный жест). Узнав о второй красной карточке, специалист продемонстрировал поднятый вверх большой палец, по всей видимости, выражая отношение к действиям судьи.

