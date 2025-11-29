Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Санкт-Паули» в матче 12-го тура Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды над «Санкт-Паули» в матче 12-го тура Бундеслиги.

«Такие тяжёлые победы — часть сезона. Это даёт нам уверенность в будущем и в том, что мы можем побеждать в таких ситуациях. Честь и хвала ребятам, что они не сдавались и верили в себя. Нам это нужно на протяжении всего сезона», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 34 очка. «Санкт-Паули» располагается на 17-й строчке. У команды в активе семь очков. В следующем туре мюнхенцам предстоит встретиться со «Штутгартом».