Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Санкт-Паули» в матче 12-го тура Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды над «Санкт-Паули» в матче 12-го тура Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

«Такие тяжёлые победы — часть сезона. Это даёт нам уверенность в будущем и в том, что мы можем побеждать в таких ситуациях. Честь и хвала ребятам, что они не сдавались и верили в себя. Нам это нужно на протяжении всего сезона», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 34 очка. «Санкт-Паули» располагается на 17-й строчке. У команды в активе семь очков. В следующем туре мюнхенцам предстоит встретиться со «Штутгартом».

