Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

В ЦСКА обратились к болельщикам после серии без домашних поражений в 2025 году

Аудио-версия:
В ЦСКА обратились к болельщикам после того, как столичный клуб ни разу не проиграли дома в чемпионате России в 2025 году. В последнем матче на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в этом году красно-синие обыграли «Оренбург» со счётом 2:0 в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«0 поражений дома в Мир РПЛ в 2025 году! В 15 матчах команда победила 13 раз и сыграла вничью всего дважды. Армейцы, без вашей поддержки это было бы невозможно. Спасибо», – сообщает телеграм-канал столичного клуба.

Отметим, что это лишь третий случай, когда ЦСКА прошёл календарный год без поражений в чемпионате России. Подобное было в 2005 году при Валерии Газзаеве и в 2016 году при Леониде Слуцком.

На данный момент красно-синие набрали 36 очков и занимают первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе.

