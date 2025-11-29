Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Солари прокомментировал поражение от «Балтики»

Аудио-версия:
Полузащитник «Спартака» Пабло Солари высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Конечно, очень грустно. Чувствую, кроме грусти, ещё злость, естественно, на ситуацию, на самих себя, потому что мы должны были зарабатывать три очка. Мне кажется, мы сделали многое для того, чтобы их заработать, но, к сожалению, у нас сегодня не получилось. Единственное, что мы сейчас можем сделать — это попытаться воспользоваться этим поражением как уроком, чтобы таких ошибок не повторять.

Считаю, что результат не по игре. Мы играли хорошо, мы очень много создавали моментов, но нам не удалось забить, а у соперника был как будто только один удар по воротам, и он закончился голом. Нужно учиться на этом, воспользоваться этим, чтобы стать лучше. Мы знали, что «Балтика» будет так играть. Знали, что будет сложная игра и много борьбы. Знали, что «Балтика» не сдастся. Они отлично оборонялись», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новости. Футбол
