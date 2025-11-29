Игрок «Барселоны» Рафинья: возможность выйти в стартовом составе делает меня счастливым

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья высказался о желании вернуть себе оптимальную форму, в матче Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) бразилец впервые после травмы вышел в стартовом составе.

«Я стараюсь выкладываться по полной в те минуты, что провожу на поле. Уже сама возможность выйти в стартовом составе делает меня очень счастливым. Я стремлюсь помогать команде как можно больше, и мне это нравится. Прилагаю все силы, чтобы вернуться в свою лучшую физическую форму. Пока что мне сложно играть все 90 минут, но в те минуты, что я на поле, стараюсь проявлять себя максимально. Конечно, во втором тайме я чувствовал усталость, но, как я уже сказал, очень усердно работаю над своей физической формой. Надеюсь преодолеть это как можно скорее», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.