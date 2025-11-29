Игрок «Спартака» Дмитриев: мы обязаны обыгрывать «Динамо» в следующей игре

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили калининградской «Балтике» со счётом 0:1.

«Понятно, что никто не доволен результатом, потому что у нас было одно очко отрыв от «Балтики». К сожалению, второй матч подряд мы проигрываем этой команде.

Была не реализация своих моментов. Все расстроены, потому что не получилось забить. Пропустили такой глупый мяч. Остался последний матч в этом году, который мы обязаны выигрывать», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.