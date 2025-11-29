Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Дмитриев: «Балтика» — самый неприятный соперник в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:1) ответил на вопрос, какая команда является самым неприятным соперником для красно-белых в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Мы разбирали игру «Балтики». В матче было то же самое. Они играли от простого длинными передачами, борьба, подбор. Из-за этого гол и пришёл.

— Можно сказать, что «Балтика» для вас самый неприятный соперник в РПЛ?
— Наверное, да. Это единственная команда, у которой такой уклон игры, — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульникова.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
