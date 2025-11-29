Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Игорь Дмитриев: «Спартаку» не хватило нападающего в матче с «Балтикой»

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос о нехватке центрального нападающего в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили калининградской «Балтике» со счётом 0:1. Подопечные Андрея Талалаева играли в меньшинстве с 30-й минуты встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Насколько сегодня не хватило центрального нападающего «Спартаку»?
— Да, не хватило, потому что после удаления они очень сильно упали в свою штрафную площадь. Очень тяжело было взломать оборону. Мы старались это сделать, но без центрального нападающего это тяжело сделать. Много подач не доходило. Мы старались играть низом, — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что по ходу встречи исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов сделал только одну замену, на 75-й минуте выпустив на поле форварда Антона Заболотного вместо полузащитника Руслана Литвинова.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

