Игорь Дмитриев: «Спартаку» не хватило нападающего в матче с «Балтикой»

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос о нехватке центрального нападающего в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили калининградской «Балтике» со счётом 0:1. Подопечные Андрея Талалаева играли в меньшинстве с 30-й минуты встречи.

— Насколько сегодня не хватило центрального нападающего «Спартаку»?

— Да, не хватило, потому что после удаления они очень сильно упали в свою штрафную площадь. Очень тяжело было взломать оборону. Мы старались это сделать, но без центрального нападающего это тяжело сделать. Много подач не доходило. Мы старались играть низом, — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что по ходу встречи исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов сделал только одну замену, на 75-й минуте выпустив на поле форварда Антона Заболотного вместо полузащитника Руслана Литвинова.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.