Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть дальше рассказывают, кто сдуется». Титков — после победы «Балтики» над «Спартаком»

«Пусть дальше рассказывают, кто сдуется». Титков — после победы «Балтики» над «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградский клуб победил московский «Спартак» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Конечно, играли на морально-волевых. Боролись. И бог нас вознаградил. И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идём наверх», — сказал Титков в эфире «Матч ТВ».

Футболист стал автором единственного забитого мяча в этой встрече, который случился на 60-й минуте.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Дмитриев: «Балтика» — самый неприятный соперник в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android