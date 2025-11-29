«Пусть дальше рассказывают, кто сдуется». Титков — после победы «Балтики» над «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградский клуб победил московский «Спартак» со счётом 1:0.

«Конечно, играли на морально-волевых. Боролись. И бог нас вознаградил. И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идём наверх», — сказал Титков в эфире «Матч ТВ».

Футболист стал автором единственного забитого мяча в этой встрече, который случился на 60-й минуте.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».