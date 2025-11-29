Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Полузащитник «Спартака» Дмитриев назвал приемлемое место команды по итогам сезона

Полузащитник «Спартака» Дмитриев назвал приемлемое место команды по итогам сезона
Аудио-версия:
Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев назвал приемлемое место команды по итогам сезона после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили калининградской «Балтике» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— Как должен закончиться сезон для «Спартака», чтобы ты остался доволен?
— Вверху турнирной таблицы.

— Топ-5, топ-3?
— Первое место, — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».

Игорь Дмитриев: «Спартаку» не хватило нападающего в матче с «Балтикой»
