Мануэль Нойер: в матче с «Санкт-Паули» нам приходилось играть прямолинейно и рисковать

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Санкт-Паули» (3:1) в 12-м туре Бундеслиги.
«Мы всегда верим, что способны забить вплоть до последней минуты. Вы видели, что в концовке мы забили ещё два гола и заслуженно победили. В полузащите было очень плотно. Соперник играл хорошо и агрессивно, особенно с пятью защитниками. Нам часто приходилось играть прямолинейно и рисковать. Мы находили пространство, но удача не всегда была на нашей стороне, учитывая, как часто мы попадали в каркас ворот», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
После этой игры «Бавария» с 34 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Санкт-Паули» с семью очками находится на 17-м месте.
