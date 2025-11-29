Скидки
23:05 Мск
Мануэль Нойер: в матче с «Санкт-Паули» нам приходилось играть прямолинейно и рисковать

Аудио-версия:
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Санкт-Паули» (3:1) в 12-м туре Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

«Мы всегда верим, что способны забить вплоть до последней минуты. Вы видели, что в концовке мы забили ещё два гола и заслуженно победили. В полузащите было очень плотно. Соперник играл хорошо и агрессивно, особенно с пятью защитниками. Нам часто приходилось играть прямолинейно и рисковать. Мы находили пространство, но удача не всегда была на нашей стороне, учитывая, как часто мы попадали в каркас ворот», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

После этой игры «Бавария» с 34 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Санкт-Паули» с семью очками находится на 17-м месте.

