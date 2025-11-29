Экс-инвестор «Черноморца» раскритиковал «Спартак» за поражение в матче памяти Симоняна

Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца», главы Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв раскритиковал «Спартак» за поражение во встрече 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:1). Бизнесмен считает, что красно-белые были обязаны победить в матче памяти Никиты Симоняна.

«Стыдно! После двух побед (в дерби с ЦСКА и в кубковом матче с «Локомотивом») сегодня «Спартак» уступил в Калининграде «Балтике».

Даже не хочу подбирать эвфемизмы и дипломатические выражения. Скажу, как думаю: мне стыдно за такой «Спартак». И дело не только в счёте, не столько в нём. Стыдно за то, как сыграла команда в матче памяти Никиты Павловича Симоняна. Стыдно за такое отношение к легенде, когда игроки вышли на поле в футболках с его фотографией и с траурными повязками. В любой другой игре можно было уступить, но не в этой!

Поздравляю «Балтику». Но не Андрея Талалаева. Тренер (да и никто другой) не имеет права так вести себя в публичном пространстве. На такой футбол не поведу ни своих детей, ни внуков. Талалаев создал отличную команду, спору нет, однако невозможно видеть мат и его непристойные жесты на телекамеру. Когда тебя показывают по федеральному каналу, подобное поведение недопустимо, даже если внутри бушуют эмоции. Перефразирую крылатую фразу человека-легенды комментаторского цеха Николая Озерова: «Такой футбол нам не нужен…» – написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.