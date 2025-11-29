Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

В РПЛ объяснили удаление Талалаева в матче 17-го тура между «Балтикой» и «Спартаком»

Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте опубликовала протокол матча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России.

Согласно протоколу, на 32-й минуте главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил жёлтую карточку за «саркастические аплодисменты в сторону судьи», а через минуту специалист был удалён за «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». Талалаеву грозит дисквалификация от двух до четырёх матчей.

Победу в игре одержала калининградская команда. Единственный мяч в матче забил полузащитник «Балтики» Николай Титков на 60-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

