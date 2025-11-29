Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужно ценить такие победы». Тренер «Баварии» Компани — об игре с «Санкт-Паули»

«Нужно ценить такие победы». Тренер «Баварии» Компани — об игре с «Санкт-Паули»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани после победы над «Санкт-Паули» (3:1) в 12-м туре Бундеслиги высказался об усталости игроков своей команды на фоне плотного игрового календаря.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

«Полагаю, это просто часть футбола. На прошлой неделе мы победили со счётом 6:2, а до этого переиграли «ПСЖ». Я понимаю вопрос, поскольку мы проиграли «Арсеналу», и сегодня было непросто. Но, как я уже сказал, это часть футбола. В конечном счёте мы оторвались от «Лейпцига» ещё на два очка, это имеет значение. Вряд ли это способно удивить. Нужно ценить такие победы, как сегодняшняя», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.

«Бавария» вырвала победу в концовке матча Бундеслиги с «Санкт-Паули»
