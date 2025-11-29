Тренер «Баварии» Компани: Диас всегда способен что-то сделать случайным образом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высоко отозвался о нападающем своей команды Луисе Диасе, который забил гол в матче 12-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:1).

«У Лучо есть своего рода «спонтанная творческая жилка». Он всегда способен что-то сделать случайным образом. Мне как защитнику всегда было трудно играть против таких футболистов, поскольку никогда не знаешь, в достаточной ли степени контролируешь мяч или соперник заберёт инициативу.

Луис держал голову поднятой, даже держа мяч внизу, и отдал замечательный пас. Вчера на тренировке он проделал то же самое. Это его мастерство», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.