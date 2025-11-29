Скидки
Тренер «Баварии» Компани: Диас всегда способен что-то сделать случайным образом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высоко отозвался о нападающем своей команды Луисе Диасе, который забил гол в матче 12-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:1).

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

«У Лучо есть своего рода «спонтанная творческая жилка». Он всегда способен что-то сделать случайным образом. Мне как защитнику всегда было трудно играть против таких футболистов, поскольку никогда не знаешь, в достаточной ли степени контролируешь мяч или соперник заберёт инициативу.

Луис держал голову поднятой, даже держа мяч внизу, и отдал замечательный пас. Вчера на тренировке он проделал то же самое. Это его мастерство», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.

