Тренер «Баварии» Компани: Диас всегда способен что-то сделать случайным образом
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высоко отозвался о нападающем своей команды Луисе Диасе, который забил гол в матче 12-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:1).
Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6' 1:1 Геррейру – 44' 2:1 Диас – 90+3' 3:1 Джексон – 90+6'
«У Лучо есть своего рода «спонтанная творческая жилка». Он всегда способен что-то сделать случайным образом. Мне как защитнику всегда было трудно играть против таких футболистов, поскольку никогда не знаешь, в достаточной ли степени контролируешь мяч или соперник заберёт инициативу.
Луис держал голову поднятой, даже держа мяч внизу, и отдал замечательный пас. Вчера на тренировке он проделал то же самое. Это его мастерство», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенцев.
