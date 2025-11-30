«Карьера могла пойти под откос». Шевалье — о подкате Камара в матче между «ПСЖ» и «Монако»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье высказался о моменте жёсткого подката против него в исполнении полузащитника «Монако» Ламина Камара, который состоялся в матче 14‑го тура французской Лиги 1.

«Что касается моей лодыжки, послушайте… Думаю, все это видели… Моя карьера сегодня могла пойти под откос, и мне очень повезло. Я не зацикливался на этом, всё уже закончено. Но я думаю, что иногда есть определённые действия, которых следует избегать. Сегодня я просто знаю, что мне очень повезло, я смогу продолжать играть в футбол каждую неделю», — приводит слова Шевалье RMC Sport.

Футболист «Монако» в первом тайме в борьбе за мяч с Шевалье сделал подкат, после чего вратарь упал и ему потребовалась медицинская помощь. Камара получил жёлтую карточку, а Шевалье продолжил игру.