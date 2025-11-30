Талалаев: если бы мы играли в полном составе, победа над «Спартаком» была бы крупнее

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев полагает, что его команда могла добиться более крупной победы в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0), если бы играла в полном составе.

— Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так ещё и без вас на скамейке?

— Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.

— В чём феномен вашей «Балтики»?

— Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и всё, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».