Талалаев: если бы мы играли в полном составе, победа над «Спартаком» была бы крупнее
Поделиться
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев полагает, что его команда могла добиться более крупной победы в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0), если бы играла в полном составе.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
— Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так ещё и без вас на скамейке?
— Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.
— В чём феномен вашей «Балтики»?
— Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и всё, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
01:59
-
01:46
-
01:21
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:32
-
00:27
-
00:07
- 29 ноября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:22
-
23:17
-
23:12
-
23:07
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:25