Главная Футбол Новости

«Шевалье очень повезло». Энрике — об отсутствии травмы у вратаря после игры с «Монако»

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о столкновении вратаря своей команды Люка Шевалье с полузащитника «Монако» Ламином Камара в матче 14-го тура французской Лиги 1. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

«Ему сегодня очень повезло. Я не буду больше ничего говорить, потому что это не моя работа, но это невероятно… Шевалье очень повезло», – приводит слова Энрике Goal.com.

Футболист «Монако» в первом тайме в борьбе за мяч с Шевалье сделал подкат, после чего вратарь упал и ему потребовалась медицинская помощь. Камара получил жёлтую карточку, а Шевалье продолжил игру.

«Карьера могла пойти под откос». Шевалье — о подкате Камара в матче между «ПСЖ» и «Монако»
