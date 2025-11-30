«Шевалье очень повезло». Энрике — об отсутствии травмы у вратаря после игры с «Монако»
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о столкновении вратаря своей команды Люка Шевалье с полузащитника «Монако» Ламином Камара в матче 14-го тура французской Лиги 1. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда хозяев поля.
Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'
Удаления: Керер – 80' / нет
«Ему сегодня очень повезло. Я не буду больше ничего говорить, потому что это не моя работа, но это невероятно… Шевалье очень повезло», – приводит слова Энрике Goal.com.
Футболист «Монако» в первом тайме в борьбе за мяч с Шевалье сделал подкат, после чего вратарь упал и ему потребовалась медицинская помощь. Камара получил жёлтую карточку, а Шевалье продолжил игру.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
01:59
-
01:46
-
01:21
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:32
-
00:27
-
00:07
- 29 ноября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:22
-
23:17
-
23:12
-
23:07
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:25