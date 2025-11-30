«Шевалье очень повезло». Энрике — об отсутствии травмы у вратаря после игры с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о столкновении вратаря своей команды Люка Шевалье с полузащитника «Монако» Ламином Камара в матче 14-го тура французской Лиги 1. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда хозяев поля.

«Ему сегодня очень повезло. Я не буду больше ничего говорить, потому что это не моя работа, но это невероятно… Шевалье очень повезло», – приводит слова Энрике Goal.com.

Футболист «Монако» в первом тайме в борьбе за мяч с Шевалье сделал подкат, после чего вратарь упал и ему потребовалась медицинская помощь. Камара получил жёлтую карточку, а Шевалье продолжил игру.