Мануэль Нойер прокомментировал возможное продление контракта с «Баварией»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался по поводу возможного продления контракта с немецким клубом.

«Новый контракт? Решающим фактором будет моё самочувствие. Посмотрим во второй половине сезона. Я подумаю об этом ближе к марту, во время международного перерыва», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе немецкой команды вратарь 12 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии и восемь раз Суперкубок. Также голкипер является двукратным победителем Лиги чемпионов.