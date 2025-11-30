Мадридский «Атлетико» благодаря двум голам Сёрлота победил «Овьедо» в матче Ла Лиги

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались столичный «Атлетико» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. «Матрасники» одержали победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Александр Сёрлот. Норвежский нападающий хозяев поля отличился на 16-й минуте. На 26-й минуте Сёрлот оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Испании «Барселона», набравшая 34 очка. «Овьедо» с девятью очками располагается на последней, 20-й строчке.