Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико М — Овьедо, результат матча 29 ноября 2025, счет 2:0, 14-й тур Примеры 2025/2026

Мадридский «Атлетико» благодаря двум голам Сёрлота победил «Овьедо» в матче Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались столичный «Атлетико» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. «Матрасники» одержали победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Сёрлот – 16'     2:0 Сёрлот – 26'    

Первый гол в матче забил Александр Сёрлот. Норвежский нападающий хозяев поля отличился на 16-й минуте. На 26-й минуте Сёрлот оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Испании «Барселона», набравшая 34 очка. «Овьедо» с девятью очками располагается на последней, 20-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Три удара за пять секунд! «Барса» смяла «Алавес» во втором тайме и обошла «Реал»
Три удара за пять секунд! «Барса» смяла «Алавес» во втором тайме и обошла «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android