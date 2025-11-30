Скидки
Главная Футбол Новости

Марсель — Тулуза, результат матча 29 ноября 2025, счет 2:1, 14-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» упустил победу над «Тулузой» и не смог обойти «ПСЖ» в таблице Лиги 1
Аудио-версия:
Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 Коррейя да Силва – 14'     1:1 Пайшао – 66'     2:1 Хёйбьерг – 74'     2:2 Масса – 90+2'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Эмерсонн Коррейя да Силва на 14-й минуте. Во втором тайме на 66-й минуте форвард «Марселя» Игор Пайшао сравнял счёт. На 74-й минуте полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг вывел хозяев поля вперёд. Нападающий «Тулузы» Сантьяго Масса отличился на 90+2-й минуте и вырвал ничью для своей команды.

После 14 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 30 очками. «Тулуза» заработала 17 очков и располагается на девятой строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
