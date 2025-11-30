«Марсель» упустил победу над «Тулузой» и не смог обойти «ПСЖ» в таблице Лиги 1

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ваттеллье. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Эмерсонн Коррейя да Силва на 14-й минуте. Во втором тайме на 66-й минуте форвард «Марселя» Игор Пайшао сравнял счёт. На 74-й минуте полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг вывел хозяев поля вперёд. Нападающий «Тулузы» Сантьяго Масса отличился на 90+2-й минуте и вырвал ничью для своей команды.

После 14 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 30 очками. «Тулуза» заработала 17 очков и располагается на девятой строчке.