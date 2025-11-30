Скидки
Футбол Новости

Матч переходного турнира в Швеции продлился четыре часа из-за пожара — Aftonbladet

Матч переходного турнира в Швеции продлился четыре часа из-за пожара — Aftonbladet
Матч плей-офф за право выступать в высшем дивизионе шведского футбольного чемпионата между командами «Норрчёпинг» и «Эргрюте» продолжался более четырёх часов из-за инцидента с возгоранием на искусственном газоне, сообщает Aftonbladet.

Когда до завершения основного времени матча оставалось пять минут, при счёте 0:0 болельщики команды «Норрчёпинг» начали забрасывать поле пиротехникой, в результате чего загорелись синтетическое покрытие поля и сетка ворот.

После значительной паузы было принято решение продолжить матч. Однако спустя 50 секунд после его возобновления на поле вновь были брошены петарды. Игра была вторично остановлена для того, чтобы удалить болельщиков с трибун.

Финальный свисток прозвучал спустя четыре с половиной часа после начала игры. «Эргрюте» одержал победу со счетом 3:0 по сумме двух матчей, что позволило клубу выйти в высшую лигу.

Восемь болельщиков «Янг Бойз» арестованы после беспорядков в матче с «Астон Виллой» — Goal
