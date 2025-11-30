Скидки
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Романов объяснил пропущенный мяч «Спартака» в матче с «Балтикой», упомянув Бевеева

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о пропущенном мяче красно-белых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», который стал единственным в матче и завершился победой калининградцев (1:0). Автором победного гола стал полузащитник Николай Титков.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Как можно прокомментировать пропущенный мяч? Как и любой аут, который вбрасывает Бевеев. Длинный вброс, подбор, удар. Стечение обстоятельств», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место.

