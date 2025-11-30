Романов объяснил пропущенный мяч «Спартака» в матче с «Балтикой», упомянув Бевеева
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о пропущенном мяче красно-белых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», который стал единственным в матче и завершился победой калининградцев (1:0). Автором победного гола стал полузащитник Николай Титков.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Как можно прокомментировать пропущенный мяч? Как и любой аут, который вбрасывает Бевеев. Длинный вброс, подбор, удар. Стечение обстоятельств», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».
После 17 матчей чемпионата России «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
01:59
-
01:46
-
01:21
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:32
-
00:27
-
00:07
- 29 ноября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:22
-
23:17
-
23:12
-
23:07
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:25