Романов объяснил пропущенный мяч «Спартака» в матче с «Балтикой», упомянув Бевеева

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о пропущенном мяче красно-белых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», который стал единственным в матче и завершился победой калининградцев (1:0). Автором победного гола стал полузащитник Николай Титков.

«Как можно прокомментировать пропущенный мяч? Как и любой аут, который вбрасывает Бевеев. Длинный вброс, подбор, удар. Стечение обстоятельств», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. «Балтика» набрала 32 очка и занимает четвёртое место.

