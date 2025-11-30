«Что это было?» «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в большинстве с «Балтикой»
Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча с «Балтикой» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу калиниградцев.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«ЧТО ЭТО БЫЛО??? «Спартак» в большинстве проиграл «Балтике» — 0:1. Это первое поражение тренера Вадима Романова с командой», — написано в канале группировки.
Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков. «Балтика» идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. У команды Андрея Талалаева 32 очка.
