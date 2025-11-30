Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что это было?» «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в большинстве с «Балтикой»

«Что это было?» «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в большинстве с «Балтикой»
Комментарии

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча с «Балтикой» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу калиниградцев.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«ЧТО ЭТО БЫЛО??? «Спартак» в большинстве проиграл «Балтике» — 0:1. Это первое поражение тренера Вадима Романова с командой», — написано в канале группировки.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков. «Балтика» идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. У команды Андрея Талалаева 32 очка.

Материалы по теме
Романов объяснил пропущенный мяч «Спартака» в матче с «Балтикой», упомянув Бевеева

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android