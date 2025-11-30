Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» оценил игру Головина после победного матча с «ПСЖ»

Тренер «Монако» оценил игру Головина после победного матча с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче с «ПСЖ» (1:0) в 14-м туре чемпионата Франции. В этой встрече Головин отметился результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

— Ваши плеймейкеры иногда допускали неточности при завершении атак?
— Местами да, но не на всём протяжении матча. Я не могу их упрекнуть, потому что сегодня Александр Головин, Такуми Минамино и Магнес Аклиуш проделали огромный объём работы в прессинге и игре без мяча. Они великолепно отработали и при начальном прессинге, и при его продолжении. Логично, что периодически может не хватать свежести. Мы обсудили это в перерыве, и я рад, что Такуми сумел решить эпизод и внести вклад в игру! Этого мы и ждём от него, от Магнесса и от Головина, который отдал голевую. Они стали куда стабильнее, — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка. «ПСЖ» возглавляет таблицу, записав в свой актив 30 очков.

Материалы по теме
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Гениальный Головин! Ассистом прибил «ПСЖ» и забрал для «Монако» победу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android