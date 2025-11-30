Тренер «Монако» оценил игру Головина после победного матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче с «ПСЖ» (1:0) в 14-м туре чемпионата Франции. В этой встрече Головин отметился результативной передачей.

— Ваши плеймейкеры иногда допускали неточности при завершении атак?

— Местами да, но не на всём протяжении матча. Я не могу их упрекнуть, потому что сегодня Александр Головин, Такуми Минамино и Магнес Аклиуш проделали огромный объём работы в прессинге и игре без мяча. Они великолепно отработали и при начальном прессинге, и при его продолжении. Логично, что периодически может не хватать свежести. Мы обсудили это в перерыве, и я рад, что Такуми сумел решить эпизод и внести вклад в игру! Этого мы и ждём от него, от Магнесса и от Головина, который отдал голевую. Они стали куда стабильнее, — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка. «ПСЖ» возглавляет таблицу, записав в свой актив 30 очков.