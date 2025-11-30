Генич отреагировал на победу «Балтики» в матче со «Спартаком»

Известный российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал короткий пост по случаю победы «Балтики» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0. Отметим, калининградцы с 30-й минуты находились в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова.

«Охренительная «Балтика». В очередной раз», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков. «Балтика» идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. У команды Андрея Талалаева 32 очка.

