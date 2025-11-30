«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Балтикой» в РПЛ

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Балтикой». Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Спасибо каждому, кто поддерживал «Спартак» в Калининграде!» — написано в официальном телеграм-канале клуба.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 28 очков. «Балтика», в свою очередь, находится на четвёртом месте, набрав 32 очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Динамо», а «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов».