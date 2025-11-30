Скидки
«Не, ну артист, а!» Генич — об эмоциональной речи Евсеева о результатах «Черноморца»

«Не, ну артист, а!» Генич — об эмоциональной речи Евсеева о результатах «Черноморца»
Известный российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал короткий пост с реакцией на эмоциональную речь главного тренера «Черноморца» из Новороссийска Вадима Евсеева, который ранее высказался о результатах команды после матча 21-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (2:1).

Россия — Лига PARI . 21-й тур
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Антонов – 17'     2:0 Антонов – 29'     2:1 Корнюшин – 41'    

«Не, ну артист, а!» — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив три смеющихся эмодзи.

Напомним, в своей эмоциональной речи Евсеев заявил, что когда он пришёл в тренерский штаб, «Черноморец» имел всего три очка и находился на последнем месте, а теперь команда набрала ещё 21 очко, что является третьим показателем среди всех клубов Первой Лиги за этот период.

«Черноморец» занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 проведённого матча. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков.

