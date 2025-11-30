«Не, ну артист, а!» Генич — об эмоциональной речи Евсеева о результатах «Черноморца»

Известный российский футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал короткий пост с реакцией на эмоциональную речь главного тренера «Черноморца» из Новороссийска Вадима Евсеева, который ранее высказался о результатах команды после матча 21-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (2:1).

«Не, ну артист, а!» — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив три смеющихся эмодзи.

Напомним, в своей эмоциональной речи Евсеев заявил, что когда он пришёл в тренерский штаб, «Черноморец» имел всего три очка и находился на последнем месте, а теперь команда набрала ещё 21 очко, что является третьим показателем среди всех клубов Первой Лиги за этот период.

«Черноморец» занимает 12-е место в Первой лиге с 24 очками после 21 проведённого матча. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков.

